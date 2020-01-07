Гуайдо прорвался в Конгресс сквозь оцепление

Хуан Гуайдо во вторник вошел во дворец Конгресса после напряженного противостояния с силами безопасности на входе. Ранее такой кордон помешал ему участвовать в выборах на место главы парламента.

Гуайдо все равно обещал попытаться председательствовать на заседании во вторник. Местные телеканалы показали, что Гуайдо полчаса спорил с войсками, которые заблокировали вход в Конгресс, но в конечном итоге позволили ему и горстке союзников Гуайдо пройти.

Но к этому времени уже закончилось краткое заседание под руководством Луиса Парры, который был приведен к присяге союзниками президента Николаса Мадуро в качестве главы парламента в воскресенье.

Ранее Парра написал в "твиттере": "Мы пришли, чтобы спасти парламент от разрушения".

Приведение Парры к присяге в воскресенье дало Мадуро власть над последним крупным государственным учреждением, которое оставалось вне его контроля, и, похоже, ознаменовало неудачу усилий Вашингтона по его свержению.