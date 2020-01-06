Борис Джонсон "не будет оплакивать" смерть Сулеймани

Борис Джонсон заявил, что "мы не будем оплакивать" смерть иранского генерала Касема Сулеймани, охарактеризовав его как "угрозу всем нашим интересам".

Но премьер-министр призвал к "деэскалации со всех сторон" после убийства в результате авиаудара США в Ираке в пятницу.

Джонсон также заявил о необходимости сдержанности в рамках отдельного трёхстороннего заявления вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Нынешний цикл насилия в Ираке должен быть остановлен", — заявили европейские лидеры.

Джонсон отметил, что призывы к ответным мерам и мести с обеих сторон приведут к ещё большему количеству смертей и не отвечают ничьим интересам. Он добавил, что Великобритания поддерживает тесный контакт со всеми участниками конфликта и работает над его мирным разрешением.