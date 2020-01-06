Студенты по всей Индии протестуют против насилия на кампусе в Дели

Студенческие протесты пройдут по всей Индии начиная с понедельника в ответ на атаку на студентов и преподавателей престижного университета в Дели.

По меньшей мере 40 студентов и сотрудников университета имени Джавахарлала Неру (JNU) были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Видеоролики с записью атаки быстро распространились через WhatsApp и затем транслировались по телевидению, спровоцировав общенациональный протест.

Студенты в некоторых городах, таких как Мумбаи и Хайдарабад, уже вышли на улицы, протестуя против нападения.

Полиция начала расследование и говорит, что уже удалось опознать некоторых из участников атаки.

Причина нападения до сих пор не ясна. Но студенческий союз JNU обвинил в воскресном насилии "Акхил Бхаратия Видьярти Паришад" (Общестуденческий студенческий совет), правое студенческое объединение, связанное с правящей партией "Бхаратия Джаната". Однако представители движения заявили, что его члены также подвергались нападениям со стороны левых группировок, причем некоторые из них получили ранения.

Насилие было подверглось всеобщему порицанию. В числе выразивших публичный протест — министр обороны Нирмала Ситхараман и министр иностранных дел С. Джейшанкар, которые также обучались в университете.

Что произошло на кампусе JNU

Нападение, предположительно, началось около семи вечера по местному времени (час дня по Москве) 5 января, когда толпа мужчин в масках, а также как минимум одна женщина, набросилась на учеников и преподавательский состав. По рассказам жертв, они были вооружены камнями, палками и железными прутьями.

"Это были не маленькие камни, они были достаточно велики, чтоб разбить наши черепа", — сказал профессор Атул Сууд.

Как сообщается, около 50 преподавателей и 200 студентов проводили встречу в кампусе, когда произошла атака.

Ранее студенты были активными участниками общенациональных протестов против дискриминационного антимусульманского закона, напоминает "Правда.Ру".