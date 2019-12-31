Индийцы протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь

Тысячи индийцев собираются протестовать новогодней ночью против закона о гражданстве, который, по их мнению, дискриминирует мусульманское меньшинство и подрывает светскую конституцию страны.

Организаторы намереваются провести не менее трех демонстраций в столице страны, Нью-Дели, в районе Шахин Баг, где сотни жителей уже две недели блокируют главную автомагистраль.

Протестующие планируют провести на митингах чтения из Конституции и шествия со свечами.

Индийские мусульмане опасаются дискриминации

В Индии проходят протесты с 11 декабря, когда правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната" премьера Моди приняла закон о поправке к гражданству. Закон облегчает получение индийского гражданства немусульманским мигрантам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

Многие индийцы опасаются, что гражданство будет дискриминировать мусульманскую общину и нарушит светские традиции страны. Известно, что во время протестов в столкновении с полицией уже погибли 26 человек.