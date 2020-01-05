Украинские военные подорвались в Донбассе на собственной мине

Штаб Операции объединенных сил в Донбассе сообщил о подрыве грузовика с военными на мине.

"В районе населенного пункта Золотое-5 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения", - сообщила пресс-служба штаба ООС.

По предварительным данным, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственная группа, которой поручено выяснить детали случившегося.