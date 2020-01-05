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Иран обратился в Совбез ООН по поводу убийства генерала Сулеймани

Мир » Азия » Ближний Восток

Иран обратился в Совет безопасности ООН из-за ситуации с убийством генерала Сулеймани, сообщает МИД государства. Гибель высокопоставленного военного произошла в результате операции США в Багдаде.

"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности", - приводит "РИА Новости" слова представителя МИД Аббаса Мусави.

Убийство генерала Сулеймани

3 января США совершили налет на аэродром в Багдаде. В результате попадания ракеты в автомобиль погиб генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В Вашингтоне подтвердили, что операция была проведена после распоряжения Дональда Трампа. В США погибшего генерала назвали "террористом номер один".

В Иране пообещали отомстить за гибель генерала, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ответ на это Трамп заявил о том, что США могут нанести удары по 52 объектам в Иране.

Темы оон иран совбез оон касем сулеймани
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