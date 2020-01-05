В Японии с аукциона продали тунец за $1,8 млн

На одном из крупнейших рыбных базаров Токио ежегодно проходит аукцион. В этом году была продана рекордная по стоимости рыба. Речь идет о голубом тунце весом 278 килограммов. Его оценили в 1,8 миллиона долларов (193,2 миллиона йен).

Приобрела тунца крупнейшая ресторанная сеть Токио Sushi Zanmai. По словам владельца сети Киеси Кимура, он готов заплатить такую сумму за то, чтобы клиенты его ресторанов смогли попробовать самого вкусного в мире тунца.