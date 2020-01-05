Япония может ужесточить правила миграции после побега экс-главы Nissan

Япония в воскресенье заявила, что ужесточит иммиграционные меры после того, как бывший босс "Nissan" бразилец ливийского происхождения Карлос Гон бежал из страны, находясь под залогом.

Во вторник, 31 декабря, Гон тайно бежал в родной Ливан, чтоб избежать "сфальсифицированного", по его мнению, судебного разбирательства в Японии. Бывший глава "Nissan" и "Renault" был арестован в Токио в ноябре 2018 года и столкнулся с многочисленными обвинениями в финансовых нарушениях, которые он отрицает.

Реакция японских властей

Министр юстиции Масако Мори заявила, что "очевидно незаконный" отъезд Гона был очень прискорбным, и добавила, что нет никаких записей о его выезде из страны. Она пообещала провести тщательное расследование и заявила, что власти выдали международное уведомление о его аресте.

"Я поручила агентству иммиграционной службы координировать свои действия с соответствующими ведомствами для дальнейшего ужесточения процедур выезда", — сказала она.

Власти не делали заявлений в течение нескольких дней после событий побега Гона, поскольку все правительственные учреждения и большинство предприятий были закрыты на новогодние праздники.

Остается неясным, что Япония может сделать, чтобы вернуть его обратно. Она имеет договоры о выдаче только с Соединенными Штатами и Южной Кореей, что означает, что возвращение Гона из Ливана может быть затруднено.