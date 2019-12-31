Адвокаты Карлоса Гона удивились бегству своего подзащитного в Ливан

Руководитель группы юристов, представлявших интересы Карлоса Гона в Японии, Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что не знал об отъезде подзащитного. По его словам, о бегстве экс-главы Nissan не знал ни один адвокат или приближенный Гона. Примечательно, что у него были изъяты три заграничных паспорта.

Ливийские власти подтвердили, что Гон въехал в страну по поддельным документам на другое имя.