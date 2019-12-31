Руководитель группы юристов, представлявших интересы Карлоса Гона в Японии, Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что не знал об отъезде подзащитного. По его словам, о бегстве экс-главы Nissan не знал ни один адвокат или приближенный Гона. Примечательно, что у него были изъяты три заграничных паспорта.
Ливийские власти подтвердили, что Гон въехал в страну по поддельным документам на другое имя.
"Я был поражен этой новостью. Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно", - оправдался Хиронака.
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