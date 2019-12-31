В Багдаде начался штурм американского посольства

Сотни агрессивно настроенных иракцев забрасывают камнями территорию дипломатического представительства США в Багдаде. Демонстранты жгут американские флаги и выкрикивают антиамериканские лозунги. Протест спровоцировал недавний удар авиации США по позициям местных ополченцев.

Накануне прошли похороны жертв, погибших при американском авиаударе. Охрана посольства отступила и укрылась на территории диппредставительства. Протестующие требуют, что посол США в Ираке покинул территорию страны. Также они собираются развернуть палаточный лагерь возле посольства пока их требования не будут выполнены.