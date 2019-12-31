Гонконг готовится встретить Новый год протестами

Более шести тысяч полицейских патрулируют по всему Гонконгу, поскольку стало известно, что проведение акций протеста в городе запланировано в новогоднюю ночь.

Сообщения в социальных сетях призывают людей надеть маски и выйти на демонстрации. Организаторы протестных акций намерены также провести митинг в первый день нового года, на который, по их словам, соберутся десятки тысяч человек.

Предыдущий подобный митинг состоялся в начале декабря, и в нем приняли участие около 800 тысяч человек.

Китай обвиняет США и Британию во вмешательстве в свои внутренние дела

Гонконг сотрясают протесты с июня, причиной которых стал законопроект, позволяющий выдавать материковому Китаю подозреваемых и обвиняемых в совершении определенных преступлений. Позже законопроект был отозван, но протесты в специальном административном районе продолжились и приняли более жестокую форму.

Китай обвинил иностранные державы, в том числе Соединенные Штаты и Великобританию — бывшую колониальную державу Гонконга - в разжигании протестных настроений и вмешательстве во внутренние дела страны.