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Новый премьер-министр назначен в Алжире

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в субботу назначил профессора университета и бывшего дипломата Абдельазиза Джарада премьер-министром.  Теббун формирует новое правительство, чтобы справиться с политическими беспорядками и надвигающейся экономической проблемой.

65-летний Джарад служил в администрации предыдущего президента в 1990-х годах, но был отстранен от должности президентом Абдельазизом Бутефликой, который был свергнут в апреле после двух десятилетий пребывания на посту главы государства.

Политические сдвиги в Алжире

Массовое уличное протестное движение, которое побудило Бутефлику уйти в отставку, рассматривало избрание Теббуна в этом месяце как нелегитимное и, похоже, вряд ли примет какое-либо правительство, которое он назначает.

Протестующие отвергли любые выборы, проходившие, пока военные оставались вовлеченными в политику, а Бутефлика сохранял влияние.

Власти Алжира публично приветствовали уличные протесты, объявив их патриотическим движением, направленным на обновление Алжирской политики и искоренение коррупции.

Джарад несколько раз выступал по радио после начала протестов, поддерживая их и требуя, чтобы Бутефлика и его союзники оставили власть.

Теббун, сам бывший премьер-министр, был одним из пяти бывших высокопоставленных чиновников, утвержденных в качестве кандидатов на президентскую гонку, и выиграл 58% голосов в декабре на фоне протестов и избирательного бойкота, который сократил явку до 40%.

Оппозиция заявляет, что, несмотря на избрание Теббуна, основная власть остается за армией, чей собственный вождь Ахмед Гаед Салах внезапно скончался от сердечного приступа в понедельник.

Темы алжир абдельазиз джарад абдельмаджид теббун
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