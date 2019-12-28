Американского "морского котика", которого судили за военные преступления, члены его подразделения характеризовали как "злого", "токсичного" и "вполне готового к убийству". Внимание к делу Эдварда Галлахера привлекла поддержка офицера президентом Трампом.
Галлахер был понижен в звании ранее в этом году, но Дональд Трамп отменил это решение. При этом президент противоречил самым высокопоставленным руководителям ВМФ США.
Недавно Трамп пригласил Галлахера с женой в свой отель во Флориде и назвал одним из "величайших воинов" Америки.
Галлахер отрицал какие-либо нарушения, утверждая, что дело против него было сфабриковано недовольными членами его подразделения, которые хотели заставить его уйти.
Издание "The New York Times" опубликовало выдержки из показаний, которые сослуживцы Галлахера давали военно-морской службе уголовных расследований.
Солдаты из взвода "Альфа" 7-й группы "морских котиков" заметно нервничали, и некоторые из них разрыдались, вспомнив, чему они были свидетелями.
Галлахер был обвинен в том, что зарезал захваченного подростка-боевика ИГ* и самовольно расстреливал гражданских лиц во время службы в Ираке, в том числе молодую девушку.
Кадры с камеры шлема показали, как бывший начальник подразделения приближается к телу полубессознательного боевика ИГ* в мае 2017 года. Камера была затем выключена, но трое членов отряда Галлахера показали, что он ударил мальчика в шею своим охотничьим ножом, прежде чем провести импровизированную церемонию над телом, как будто это был трофей.
На фотографии, сделанной на месте преступления, Галлахер позировал над телом, держа в одной руке волосы мальчика, а в другой — охотничий нож.
"Морские котики" рассказали следователям, что они пытались доложить о том, что видели, но вышестоящая инстанция не предприняла никаких действий. В апреле 2018 года они отправились в морскую полицию, и через несколько месяцев Галлахер был арестован.
Но Галлахер был оправдан по самым серьезным обвинениям после суда, в котором ключевой свидетель внезапно отказался от показаний. Он был признан виновным лишь в позировании с трупом пленённого боевика.
За это его понизили в должности, но вмешался президент Трамп, и даже это наказание было отменено. Главком ВМС США Ричард Спенсер был уволен из-за того, что занимался этим делом.
В заявлении, опубликованном через его адвоката, Галлахер сказал, что его первой реакцией на просмотр видео было удивление от якобы высышленной его сослуживцами лжи.
"Но я быстро понял, что они боялись, что наружу выйдет правда об их трусости при развёртывании войск", — добавил он.
Галлахер заверил, что уверен в своей правоте и готов очистить своё имя в суде.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.