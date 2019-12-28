Обвиненный в убийстве "морской котик" подружился с Трампом

Американского "морского котика", которого судили за военные преступления, члены его подразделения характеризовали как "злого", "токсичного" и "вполне готового к убийству". Внимание к делу Эдварда Галлахера привлекла поддержка офицера президентом Трампом.

Галлахер был понижен в звании ранее в этом году, но Дональд Трамп отменил это решение. При этом президент противоречил самым высокопоставленным руководителям ВМФ США.

Недавно Трамп пригласил Галлахера с женой в свой отель во Флориде и назвал одним из "величайших воинов" Америки.

Галлахер отрицал какие-либо нарушения, утверждая, что дело против него было сфабриковано недовольными членами его подразделения, которые хотели заставить его уйти.

Солдат-садист

Издание "The New York Times" опубликовало выдержки из показаний, которые сослуживцы Галлахера давали военно-морской службе уголовных расследований.

Солдаты из взвода "Альфа" 7-й группы "морских котиков" заметно нервничали, и некоторые из них разрыдались, вспомнив, чему они были свидетелями.

Галлахер был обвинен в том, что зарезал захваченного подростка-боевика ИГ* и самовольно расстреливал гражданских лиц во время службы в Ираке, в том числе молодую девушку.

Кадры с камеры шлема показали, как бывший начальник подразделения приближается к телу полубессознательного боевика ИГ* в мае 2017 года. Камера была затем выключена, но трое членов отряда Галлахера показали, что он ударил мальчика в шею своим охотничьим ножом, прежде чем провести импровизированную церемонию над телом, как будто это был трофей.

На фотографии, сделанной на месте преступления, Галлахер позировал над телом, держа в одной руке волосы мальчика, а в другой — охотничий нож.

Игнорирование преступлений

"Морские котики" рассказали следователям, что они пытались доложить о том, что видели, но вышестоящая инстанция не предприняла никаких действий. В апреле 2018 года они отправились в морскую полицию, и через несколько месяцев Галлахер был арестован.

Но Галлахер был оправдан по самым серьезным обвинениям после суда, в котором ключевой свидетель внезапно отказался от показаний. Он был признан виновным лишь в позировании с трупом пленённого боевика.

За это его понизили в должности, но вмешался президент Трамп, и даже это наказание было отменено. Главком ВМС США Ричард Спенсер был уволен из-за того, что занимался этим делом.

Уверен в своей правоте

В заявлении, опубликованном через его адвоката, Галлахер сказал, что его первой реакцией на просмотр видео было удивление от якобы высышленной его сослуживцами лжи.

"Но я быстро понял, что они боялись, что наружу выйдет правда об их трусости при развёртывании войск", — добавил он.

Галлахер заверил, что уверен в своей правоте и готов очистить своё имя в суде.