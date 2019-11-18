Великобритания отказывается расследовать военные преступления в Ираке

Правительство Великобритании закрыло расследования военных преступлений солдат и спецназа в Ираке и Афганистане, несмотря на собранные доказательства. Такую информацию по итога расследования обнародовали BBC и The Sunday Times.

Речь идёт о расследованиях Iraq Historic Allegations Team (IHAT), созданной в 2010 году для проверки сообщений о пытках в Ираке, и об "Операции Нортмур", которую британская военная полиция начала в 2014 году.

Оба расследования были закрыты в 2017 году. Формальной причиной послужило отстранение тесно сотрудничавшего с IHAT адвоката Фила Шайнера, которого заподозрили в незаконной практике на территории Ирака. Но это, как утверждают СМИ, только повод.

Детективы, с которыми пообщались журналисты, утверждали, что ни один расследованный ими случай не довели до суда, а армия и правительство избегали разбирательств во всех случаях, кроме самых неизбежных. Напротив, преступления активно покрывали: так, четверо несовершеннолетних, убитых, когда они пили чай, задним числом были объявлены представителями талибана.

Министерство обороны и правительство Великобритании отвергли все обвинения. По официальной версии все перечисленные СМИ случаи были должным образом расследованы.