Молдавский лидер Игорь Додон рассказал об особенностях характера президента России Владимира Путина. По его словам, Путин "до мельчайших деталей" помнит события, которые происходили в последние годы в молдавско-российских отношениях.
Додон подчеркнул, что имеет возможность на каждой встрече с Путиным обсудить самые важные вопросы в рамках сотрудничества двух стран и прийти к общему решению. По мнению молдавского лидера, Владимир Путин никого не наказывает, но и не о чем не забывает.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.