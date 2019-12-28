Додон: "Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает"

Молдавский лидер Игорь Додон рассказал об особенностях характера президента России Владимира Путина. По его словам, Путин "до мельчайших деталей" помнит события, которые происходили в последние годы в молдавско-российских отношениях.

Додон подчеркнул, что имеет возможность на каждой встрече с Путиным обсудить самые важные вопросы в рамках сотрудничества двух стран и прийти к общему решению. По мнению молдавского лидера, Владимир Путин никого не наказывает, но и не о чем не забывает.