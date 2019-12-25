В США испугались сближения России и Турции из-за санкций

В администрации американского президента Дональда Трампа обеспокоены возможным сближением России и Турции, сообщает The Wall Street Journal.

В Вашингтоне вдруг осознали, что американское давление на Анкару может приблизить ее к Москве в плане сотрудничества. Тем не менее, как сообщает издание, Соединенные Штаты все равно собираются вводить санкции в отношении Турции за закупку российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Турецкое правительство в свою очередь заявляет, что интересы национальной безопасности Анкары должны быть одним из главных вопросов для США и НАТО.

"Если безопасность Турции не может быть гарантирована и открыто поддержана, то по целостности альянса пойдут трещины", — заявил турецкий политик Ахмет Берат Конкар.

Кроме того, Анкара пообещала закрыть авиабазу Инджирлик, которая расположена в 130 километрах от границы с Сирией и предназначена для американских военных. В Турции уверяют, что сделают это, если США введут санкции из-за российских ракетных систем.