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Трам отнимает продовольственные талоны у бедных американцев

Мир » Северная Америка

Новая политика администрации Трампа предусматривает лишить 3,7 миллиона человек их продуктовых талонов. Демократы — противники инициативы — говорят даже о голоде, который может угрожать некоторым штатам США.

Администрация Трампа заявляет, что Соединенные Штаты не могут продолжать поддерживать программу продовольственных талонов США, в которую входят 36 миллионов малообеспеченных американцев.

Сокращение количества людей, которые пользуются талонами особенно коснется некоторых штатов. К примеру, в Нью-Джерси продовольственных пособий лишатся 12 000 жителей, включая семьи с детьми, инвалидами и пожилыми людьми.

В Вермонте каждый пятый, а в Мичигане каждый седьмой малообеспеченный человек больше не будет получать продовольственную помощь. При этом те пособия, которые сохранятся, будут сокращены на 15 процентов.

Демократы назвали новую продовольственную политику войной администрации с ﻿народом

Республиканцы поддержали инициативу администрации Трампа и заявили, что эта мера заставит больше работать жителей страны.

Демократы план президента раскритиковали, поскольку программа "food stamp " позволяла сохранять продовольственную безопасность в стране".

Они назвали новую продовольственную политику "неприемлемой эскалацией войны администрации с рабочими семьями, которые вынуждены растягивать свои небольшие бюджеты, чтобы свести концы с концами."

Темы трамп демократы республиканцы новая политика продовольственные талоны
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