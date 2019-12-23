Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашение с "Газпромом" на прямые поставки газа. По его словам, партия "Европейская солидарность" немедленно затребует созыва Совета национальной безопасности и обороны.

Бывший украинский лидер утверждает, что о прямых поставках газа на Украину договорились в ходе "тайных переговоров в Париже". Порошенко утверждает, что газовая сделка не может относится к разделу экономических, поскольку преследует чисто политический интерес России. По его мнению, российская сторона продает газ "пятой колонне", чтобы "подорвать основы украинской государственности".