Неправительственная организация раскрыла нарушения прав палестинцев со стороны израильских властей, принимающих ограничительные военные приказы.
Доклад Human Rights Watch называется "Рожденные без гражданских прав: использование Израилем драконовских военных приказов для подавления палестинцев на Западном берегу". Документ содержит 92 страницы и обвиняет Тель-Авив в том, что он с момента оккупации Западного берега в 1967 году, позволял израильской армии лишать палестинский народ его основных гражданских прав.
"Усилия Израиля оправдать лишение палестинцев основных гражданских прав, основанные на требованиях его вечной военной оккупации, длились более полувека", — отметила Сара Ли Уитсон, исполнительный директор отдела Ближнего Востока и Северной Африки HRW.
По ее мнению, "ничто не может оправдать сегодняшнюю реальность, когда в некоторых местах люди на одной стороне улицы пользуются гражданскими правами, а на другой стороне - нет".
Как отмечаю правозащитники, израильское военное право запрещает палестинцам на Западном берегу пользоваться такими основными свободами, "как размахивание флагами", организация мирных протестов против оккупации, присоединение к политическим движениям и публикации политических материалов.
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