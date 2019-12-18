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Human Rights Watch: Израиль лишает палестинцев их прав

Мир

Неправительственная организация раскрыла нарушения прав палестинцев со стороны израильских властей, принимающих ограничительные военные приказы.

Доклад Human Rights Watch называется "Рожденные без гражданских прав: использование Израилем драконовских военных приказов для подавления палестинцев на Западном берегу". Документ содержит 92 страницы и обвиняет Тель-Авив в том, что он с момента оккупации Западного берега в 1967 году, позволял израильской армии лишать палестинский народ его основных гражданских прав.

Палестинцам запрещают размахивать флагами

"Усилия Израиля оправдать лишение палестинцев основных гражданских прав, основанные на требованиях его вечной военной оккупации, длились более полувека", — отметила Сара Ли Уитсон, исполнительный директор отдела Ближнего Востока и Северной Африки HRW.

По ее мнению, "ничто не может оправдать сегодняшнюю реальность, когда в некоторых местах люди на одной стороне улицы пользуются гражданскими правами, а на другой стороне - нет".

Как отмечаю правозащитники, израильское военное право запрещает палестинцам на Западном берегу пользоваться такими основными свободами, "как размахивание флагами", организация мирных протестов против оккупации, присоединение к политическим движениям и публикации политических материалов.

Темы израиль human rights watch палестинцы военные приказы гражданские права
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