В Индии возникают новые протесты из-за антимусульманского закона

Новый виток протестов вспыхнул против Закона о гражданстве в Индии, на фоне жестокого подавления полицией общественного протеста.

Документ, который был принят индуистско-националистическим правительством премьер-министра Нарендры Моди на прошлой неделе, направлен на то, чтобы якобы спасти религиозные меньшинства от преследований в соседних Бангладеш, Пакистане и Афганистане, предложив им легкий путь к Индийскому гражданству.

Мусульмане Индии возмущены дискриминацией со стороны властей

Критики говорят, что Моди разработал дискриминационный закон, чтобы не дать возможность мусульманам получить статус беженцев в Индии. а затем и индийского гражданства.

200 миллионов мусульман Индии рассматривают эту меру, как первый шаг правительства к тому, чтобы сделать их гражданами второго сорта.

Новые протестные акции были организованы в восточном городе Калькутта в штате Западная Бенгалия, а также в самом южном штате Керала. Известно и о нескольких митингах, запланированных в Нью-Дели.