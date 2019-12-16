В Иране санкции США назвали альтернативой терроризму

Иран осудил режим санкций Соединенных Штатов как "молчаливую войну", реагируя на недавнее заявление американского чиновника о том, что Вашингтон усилил механизм давления против Исламской Республики.

" По сути, санкции являются не только альтернативой войне, но и современной альтернативой геноциду и терроризму, а также примером молчаливой войны", - сказал пресс-секретарь иранской администрации Али Рабии.

Единственное различие между двумя враждебными курсами, по мнению Рабии, заключается в том, что, выбирая санкции, "США избавились от громоздких международных правил, запрещающих убийство гражданских лиц во время акта войны, и вместо этого оказывают давление на людей, ограничивая их финансовые ресурсы, а также медицинские и продовольственные поставки".

Запретные меры Вашингтона против Ирана нацелены на его население

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон использует санкции, потому что "они являются важной альтернативой для мировых военных конфликтов."

Али Рабии назвал высказывания Мнучина "ключевым историческим признанием " , которое впервые прямо приравняло санкции Вашингтонак войне.

Американские запреты, отметил пресс-секретарь, нацелены на иранское население в целом, а более конкретно на рабочий класс, пенсионеров, а также пациентов, страдающих от опасных для жизни заболеваний.

Несмотря на заявления о том, что Вашингтон не ведет войну, он создает угрозу международному миру и безопасности посредством таких несправедливых мер, отметил Рабии, и выразил уверенность, что американская общественность в конечном итоге осознает истинную суть действий Вашингтона.

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