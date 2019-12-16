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Президент Эстонии принесла извинения финскому премьеру

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Между президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и финским лидером Саули Ниинистё состоялся телефонный разговор по инициативе эстонской стороны. Кальюлайд попросила Ниинистё извиниться от ее имени перед премьером страны Санной Марин и кабинетом министров из-за выходки главы МВД Эстонии Марта Хельме.

Ранее Хельме дал интервью, в котором назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин "продавщицей", а кабинет министров - необразованными людьми.

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