Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ

После того, как Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в Париже "пригласил" российских журналистов в Незалежную, и пообещал "показать, как и что происходит в стране", своим видением "проблемы" поделился Сергей Томиленко, председатель национального союза журналистов Украины.

На своей страничке в Facebook он написал, что "не против того, чтобы СБУ выдала представителям российских СМИ разрешение на пятидневное посещение Донбасса". Правда, у Томиленко есть одно условие: "гости" должны будут подписать некое обязательство.

"Можно устроить пресс-тур на Донбасс для российских журналистов. Но только под обязательство подготовить материалы с соблюдением профессиональных стандартов. Это неплохой, как я думаю, способ борьбы с российской пропагандой", — написал Томиленко.

Вот и получается, что Мария Захарова, комментируя "приглашение" Зеленского оказалась опять права. Что именно сказала по этому поводу представитель российского МИДа, читайте в материале на сайте.