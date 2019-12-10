Зеленский «открыл границу Украины» для российских журналистов

Во время пресс-конференции по итогам саммита в Париже украинский президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов "приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране".

"Вы приедете, я вам все покажу, реально посмотрите, что у нас происходит", — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Приглашению предшествовало его заявление о том, что он лично "недоволен тем, как российские журналисты освещают события на Украине".

Приглашение президента Украины, наверное, можно считать еще одним доказательством "потепления российско-украинских отношений". Напомним, что при прежней власти любые контакты с российскими СМИ приравнивались в Незалежной чуть ли не к госизмене, Киев запретил вещание на территории страны наших телеканалов и из проката изымались даже художественные фильмы российских и советских киностудий.

Показателем отношения власти страны к любому инакомыслию может служить дело редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

Подробнее о нем читайте в материалах на сайте:

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