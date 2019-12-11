Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ

Мария Захарова, комментируя выступление украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам парижского саммита, в частности - его предложение российским журналистам, напомнила о том, что их вообще на территорию страны не пускают.

«Вопрос к Зеленскому: а пустите? Раскрою тайну, но российских журналистов на границе разворачивают. И либо задерживают, либо депортируют, либо из самолета не выпускают», - написала официальный представитель МИД в Facebook.

И напомнила украинскому лидеру о том, что не пустили даже тех, кто был аккредитован на конференцию ОБСЕ. Мария Захарова также предложила Зеленскому дать интервью СМИ России: «сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как Вы любите».

Напомним, что, вчера, после окончания встречи лидеров «нормандской четверки», Зеленский заявил, что «ему не нравится, как российские СМИ освещают события на Украине» и предложил журналистам «приехать и посмотреть, как и что в стране происходит». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.