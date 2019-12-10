Зеленский знает сколько лет потребуется на отвод войск в Донбассе

Президент Украины рассчитал срок, который потребуется для полного разведения военных сил в Донбассе.

Зеленский считает, что развести силы и средства можно за "шесть-восемь лет", если делать это быстрее и "большими участками".

Украинский лидер рассказал, что отвод войск на трех новых участках произойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей. Преэидент Украины подчеркнул, что это необходимо, "чтобы просто помочь людям".

В тоже время Владимир Зеленский признал, что в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

Также президент Украины уточнил, что поручил правительству подготовить некоторые проекты относительно урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак должен будет подготовить "три наиболее простых точки", где разведение войск не опасно и может улучшить гуманитарную ситуацию.