Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.

"Помните детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет. И может быть, даже на 25% дешевле, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель", — сказал Путин. (цитата ТАСС).

Есть, по словам российского лидера, только одно, но очень важное, условие для получения такой скидки — честная работа украинских партнеров.

Напомним, что украинские власти перестали напрямую покупать российский газ, а поставляли его-же, но реверсом из Европы.

Напомним, как заявлял по итогам встречи с Владимиром Путиным украинский президент, они обсуждали газовый вопрос и им удалось его "разморозить".