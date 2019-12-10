Зеленский: на встрече с Путиным я смог разблокировать газовый вопрос

В рамках саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, состоялась первая двусторонняя встреча президентов России и Украины.

Как рассказал на пресс-конференции по итогам мероприятия Владимир Зеленский, во время разговора "тет-а-тет" ему удалось обсудить с Путиным "газовые вопросы": контракт на транзит и проблему с долгом, который Росси присудил стокгольмский суд.

По словам Владимира Зеленского, годичный контракт на транзит природного газа между Украиной и Россией даже не обсуждается — Киев продолжает настаивать на 10-летнем договоре.

"Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе — на 10 годах контракта. Думаю, что мы найдем решение посередине", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Незалежной, по его словам, подтвердил российскому лидеру "официальную позицию Киева": Украина готова получить с "Газпрома" долг, присужденный Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а газом.

"Я сделал, что смог, — говорит Зеленский. — Вопрос транзита разблокировал. Далее прорабатывать детали контракта будут советники".

Напомним, что 31 декабря истекает срок действующего между Россией и Украиной контракта на транзит газа в Европу. О новом контракте договориться пока не получается.

Недавно, как писала "Правда.ру", даже Бундестаг дал совет Украине, как действовать, чтобы договориться с "Газпромом"ю