Украина оторвалась от российской энергетической системы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, завершающий процесс выделения газотранспортной системы страны из состава компании "Нафтогаз".

Документ подписан в рамках исполнения обязательств Киева перед ЕС, и теперь Украина оторвалась от российской энергетической системы.

Это был последний этап на пути Украины по созданию независимого оператора ГТС. В стране на данном этапе внедряется энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем заключать контракты на его основе как с Россией, так и с другими поставщиками природного газа. С 2020 года Украина обязалась провести анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить хранение, добычу и транспортировку топлива.

Ранее на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон "О рынке электрической энергии". Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Как считает заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, в течение трех будущих лет в стране будут готовы присоединиться к энергетической системе Европы, чтобы не зависеть от России.