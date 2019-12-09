Fox News: импичмент Трампа - не входит в список насущных проблем США

Несмотря на то, что Трампу фактически объявлен импичмент, избиратели в США не понимают сути претензий демократов, констатирует политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

С одной стороны новости об импичменте не вызывают никакого удивления - почти 100 процентов зрителей MSNBC начали требовать импичмента задолго до того, как Дональда Трампа избрали президентом страны, сообщает Карлсон. "Они будут сбиты с толку и придут в ярость, если демократы сейчас отступят. Это люди, которые искренне верят, что Трамп не только непосредственным образом сотрудничает с главным злодеем планеты, Владимиром Путиным, но и вступал во внебрачные связи", - иронизирует политический обозреватель.

Однако по его словам, нормальные люди считают все происходящее довольно странным. Даже те избиратели, которым Дональд Трамп не нравится и которые не голосовали за него на прошлых выборах, не считают, что его необходимо снять с должности президента.

По мнению Карлсона, они не понимают, в чем, собственно, заключается преступление, - это что-то, связанное с Украиной и Хантером Байденом? "Но разве эта проблема серьезнее опиодного кризиса в США? Разве эта проблема более удручающа, нежели бесконечная война в Афганистане? Разве она более неотложна, нежели расходы на медицинское обслуживание, которые растут быстрее, чем доходы американцев? - отмечает журналист.

Такер Карлсон считает, что существует еще много вопросов, которыми Конгресс США мог бы заняться, если бы не процедура импичмента. При этом вопрос импичмента вообще не входит в список насущных проблем Америки, - заключает обозреватель Fox News.