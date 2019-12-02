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Япония надеется на скорейшее решение вопроса о Курильских островах

Мир

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что солидарен с президентом России Владимиром Путиным в стремлении разрешить проблему принадлежности южной части Курильских островов.

Японский премьер-министр рассказал о новом подходе к вопросу: сейчас на четырех северных островах южной части Курил заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности. Также японское правительство запустило рейсы для бывших жителей островов. Это сделано для того, чтобы те могли посетить могилы предков.

"Многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте. Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки", — заверил Синдзо Абэ.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними российского суверенитета. В России отвергают сам факт территориального спора.

Темы япония крильские острова принадлежность курил
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