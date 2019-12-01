Рекорд: жители США потратили на "Черную пятницу" 7,4 млрд долларов

Жители США потратили рекордную сумму на покупки в интернете во время распродажи под названием "Черная пятница", которая прошла 29 ноября.

Суммарные расходы американцев на покупки в этот день составили 7,4 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд за все время существования "Черной пятницы". Об этом рассказал телеканал CNBC со ссылкой на статистику Adobe Analytics.

В текущем году средняя стоимость одного заказа увеличилась на 6% и составила 168 долларов. Самыми покупаемыми товарами стали: телевизоры Samsung, наушники Airpods, видеоигры Maden 20 и FIFA 20, а также игрушки из мультфильма Disney "Холодное сердце 2".

"Черная пятница" проходит в США ежегодно на следующей день после Дня благодарения. В этот день начинается ряд рождественских распродаж.