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Злоумышленники взорвали банк в Киеве

Мир » Бывший СССР » Украина

В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева. Полицейские предполагают, что целью злоумышленников был банкомат, однако взрыв был настолько мощным, что все отделения банка оказалось разрушено.

Внутри помещения обрушился потолок, а витрина банка оказалась полностью разрушена. Также правоохранители обнаружили неподалеку от места взрыва большое количество купюр номиналом 100 гривен. Сейчас в украинской столице действует план "Сирена", полицейские ведут поиск двух подозреваемых мужчин.

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