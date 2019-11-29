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Экс-глава МИД Украины призвал отказаться от продукции Apple

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников объявить бойкот компании Apple из-за недавнего решения по Крымскому полуострову. Напомним, ранее компания Apple обозначила Крым как территорию России в своих приложениях.

"Такой бренд не может быть номером один. Слабо отказаться от продукции Apple? Сказать "Да ну их, этих приспособленцев". Давайте переходить на другие бренды, а этот больше не признавать", - написал политик в Twitter.

apple мид крым приложение павел климкин
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