Украинские следователи потеряли материалы дела по "майдану"

В Государственном бюро расследований Украины началась внутренняя проверка в связи с утерей важных материалов о противозаконных действиях, совершенных в Киеве во время массовых протестов в 2014 году. По факту массовых беспорядков 2014 года украинскими силовиками было возбуждено множество уголовных дел. По ним проходили 455 человек.

Украинские журналисты узнали о том, что из Государственного бюро расследований Украины пропали два тома материалов по делу о беспорядках на "майдане". Факт исчезновения документов подтвердил глава ведомства Роман Труба.