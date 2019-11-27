Газета Politics сообщила о том, что российского бизнесмена Олега Дерипаску и его родных лишили гражданства Кипра. Помимо бизнесмена кипрского гражданства лишились его дочь и сын, а также руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, объявленные в России в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Напомним, ранее власти Кипра заявляли о том, что собираются лишить гражданства 26 человек, которые получили его за инвестирование в экономику государства. Среди тех, кто должен был лишиться "золотых паспортов" оказалось и девять россиян. Основная причина лишения гражданства - на имена этих людей выписаны ордеры на арест.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.