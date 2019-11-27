СМИ сообщили о лишении Дерипаски гражданства Кипра

Газета Politics сообщила о том, что российского бизнесмена Олега Дерипаску и его родных лишили гражданства Кипра. Помимо бизнесмена кипрского гражданства лишились его дочь и сын, а также руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, объявленные в России в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Напомним, ранее власти Кипра заявляли о том, что собираются лишить гражданства 26 человек, которые получили его за инвестирование в экономику государства. Среди тех, кто должен был лишиться "золотых паспортов" оказалось и девять россиян. Основная причина лишения гражданства - на имена этих людей выписаны ордеры на арест.