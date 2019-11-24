Экс-депутат Рады порекомендовал украинцам забыть про Крым и Донбасс

Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что жители Донбасса и Крыма ненавидят украинских политиков, которые целенаправленно убивали их страну. Такое мнение экс-парламентарий высказал в интервью YouTube-каналу InterVizor.

По его словам, Крым и Донбасс больше никогда не вернуться в состав Украины.

"О каком достоинстве можно говорить, если мы воюем друг с другом. Снаряду всё равно кого убивать. Он летит и попадает в маленькую девочку с рюкзаком. А даже если и попадет в сепаратиста, то сепаратист этот - украинец с украинским паспортом", - подчеркнул Балицкий.

Также бывший депутат пояснил, что, по его мнению, минские договоренности и другие дипломатические процессы лишь оттягивают время, чтобы "украинцам по телевизору рассказать".