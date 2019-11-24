Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что жители Донбасса и Крыма ненавидят украинских политиков, которые целенаправленно убивали их страну. Такое мнение экс-парламентарий высказал в интервью YouTube-каналу InterVizor.
По его словам, Крым и Донбасс больше никогда не вернуться в состав Украины.
"О каком достоинстве можно говорить, если мы воюем друг с другом. Снаряду всё равно кого убивать. Он летит и попадает в маленькую девочку с рюкзаком. А даже если и попадет в сепаратиста, то сепаратист этот - украинец с украинским паспортом", - подчеркнул Балицкий.
Также бывший депутат пояснил, что, по его мнению, минские договоренности и другие дипломатические процессы лишь оттягивают время, чтобы "украинцам по телевизору рассказать".
"Хорошо то, что разводят войска. Может хоть перестанут убивать друг друга. Но Донбасс уже не вернется в Украину. Забудьте", - подвел итог Балицкий.
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