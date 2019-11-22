Американские корабли своими маневрами возмутили Китай

Правительство КНР выражает негодование по поводу нахождения кораблей американского флота у островов в Южно-Китайском море.

Несмотря на мнение других стран, Китай, контролирующий эту территорию, считает ее своей. Однако на владение этими водами также претендуют Филиппины, Вьетнам и Тайвань.

В армии Китая заявили, что внимательно следили за перемещениями американских судов. Корабль прибрежной зоны "Габриэль Гиффордс" прошел в 12 морских милях от рифа Мисчиф, части архипелага Спратли. Эсминец "Уэйн И. Мейер" в то же время прошел рядом с Парасельскими островами.

"Мы призываем США прекратить эти провокационные действия, чтобы избежать непредвиденных последствий. Суверенитет Китая на островах Южно-Китайского моря не обсуждается", — заявили китайские военные.

Тем не менее, Реанн Моммсен, представитель 7-го флота ВМС США, к которому принадлежат корабли, считает, что миссии американских кораблей основаны на верховенстве права и "призваны демонстрировать преданность соблюдению прав и свобод на законное использование морского и воздушного пространства, гарантированных всем народам".