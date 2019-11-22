МИД РФ: сотни боевиков ИГ* оказались на свободе в Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что после турецкой операции в Сирии несколько сотен игиловцев оказались на свободе.

Он сообщил, что точной информации о количестве сбежавших игиловцев пока нет.

Но, согласно имеющимся данным, их несколько сотен.

По словам Сыромолотова, в России это вызвало серьезное беспокойство, так как сбежавшие террористы могут содействовать восстановлению боевой мощи ИГ.

Также он отметил, что побег игиловцев стал возможен из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье, а также из-за незаконного присутствия в Сирии иностранных военных.

Фото: twitter.com

* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.