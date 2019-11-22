Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что после турецкой операции в Сирии несколько сотен игиловцев оказались на свободе.
Он сообщил, что точной информации о количестве сбежавших игиловцев пока нет.
Но, согласно имеющимся данным, их несколько сотен.
По словам Сыромолотова, в России это вызвало серьезное беспокойство, так как сбежавшие террористы могут содействовать восстановлению боевой мощи ИГ.
Также он отметил, что побег игиловцев стал возможен из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье, а также из-за незаконного присутствия в Сирии иностранных военных.
Фото: twitter.com
* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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