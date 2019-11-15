Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко уже тяжело руководить государством, поэтому лучшим вариантом для него будет объединить Россию и Белоруссию.

Жириновский заявил, что Лукашенко - старейший президент в Европе: он уже 25 лет руководит страной.

Страны Запада его не принимают, на Востоке тоже не все идет гладко.

Лукашенко хочет, чтобы российский рынок для Белоруссии был как свой собственный, цены такие же, но чтобы Белоруссия могла проводить независимую внешнюю политику.

Политик добавил, что для Лукашенко будет лучшим вариантом стать современным белорусским Богданом Хмельницким и объединить Россию и Белоруссию.

Фото: twitter.com