Националист Мазур вернулся на Украину

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о возвращении националиста Игоря Мазура на Украину. Ранее его задержали в Польше по требованию Российской Федерации. Националиста разыскивали через Интерпол, поскольку он является заместителем председателя УНА-УНСО (запрещена в РФ).

Геращенко написал в Facebook, что быстрое возвращение Мазура на родину - это результат слаженной работы органов украинской власти, дипломатов, народных депутатов, МВД и Национальной полиции. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Мазур передан на поруки консулу Украины в Люблине до решения вопроса о его экстрадиции в Россию.