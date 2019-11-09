В ДНР завершили вывод войск из Петровского

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отчитался о разведении сил в населенном пункте Петровское. По его словам, военнослужащие Донецкой народной республики полностью покинули участок, где ранее было согласовано и подтверждено разведение сил.

Примечательно, что полный вывод всех военнослужащих ДНР был завершен ещё в 15:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Представитель от Украины также отчитался о завершении на сегодня процесса вывода военнослужащих, однако подчеркнул, что ВСУ понадобится ещё несколько дней на "устранение нарушений".