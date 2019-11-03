В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском

Представители ДНР уведомили СММ ОБСЕ о готовности реализовать разведение сил в населенном пункте Петровское 4 ноября. В республике утверждают, что провели все необходимые приготовления для отвода войск и вооружений. Сейчас мониторинговая миссия ОБСЕ ожидает подтверждения от украинской стороны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 29 октября состоялось первое разведение сил в Донбассе вблизи населенного пункта Золотое. Пресс-центр Операции объединенных сил в Донбассе подтвердил, что с 12:00 29 октября украинские военнослужащие начали покидать позиции в районе населенного пункта Золотое. В штабе подчеркнули, что силы начали отводить обе стороны.

Разведение сил в Золотом и Петровском - главное условие для проведения саммита "нормандской четверки".