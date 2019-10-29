Штаб ООС: разведение сил проходит в утвержденном режиме

Пресс-центр Операции объединенных сил в Донбассе подтвердил, что с 12:00 29 октября украинские военнослужащие начали покидать позиции в районе населенного пункта Золотое. В штабе подчеркнули, что силы начали отводить обе стороны. Украинские журналисты подтверждают, что ВСУ начали покидать окопы, однако на опорных пунктах еще остаются солдаты для прикрытия отступления сил (этот вопрос был оговорен ранее на переговорах в Минске).

В сам населенный пункт было дополнительно призвано два полицейских батальона на случай протестных волнений. Примечательно, что в Золотом продолжают оставаться представители нацбатальона "Азов". Они пока не предприняли никаких действий. Очевидцы сообщают, что националисты не вооружены.

На фоне пока успешных действий украинской стороны, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что саммит в нормандском формате может пройти уже в ноябре текущего года.