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Источник Правда.Ру

Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины

Мир » Бывший СССР print

Известный российский журналист Аркадий Бабченко сбежал с Украины и пытается получить убежище в Европе. Бабченко прославился тем, что в прошлом году инсценировал свою смерть совместно с СБУ. Об отъезде Бабченко с Украины рассказал в Facebook его коллега Евгений Киселёв.

Киселёв не исключает, что российский журналист больше не вернется на Украину. О том, куда именно уехал Бабченко он не может однозначно сказать. "То ли в Финляндию, то ли в Эстонию", - утверждает Киселёв.

Другие источники утверждают, что Бабченко находится в Норвегии. Туда он уехал сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, поскольку опасался преследования со стороны новых властей.

Сам Бабченко только косвенно подтвердил свой отъезд. 1 ноября он написал в Facebook, что "с невероятной ясностью осознал, что не вернется в Россию". Журналист пояснил, что даже если бы он приехал в Россию, то ему "некому было звонить".

Темы сбу бегство убежище убийство журналист аркадий бабченко владимир зеленский
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