Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"

Украинский журналист Остап Дроздов назвал жителей Донбасса "животными", а также назвал регион "наихудшим". Такое мнение журналист высказал в программе "Рандеву" в эфире Пятого канала.

"По своему гражданскому сознанию Донбасс - наихудший регион. Люди там больше ничего не слушают кроме Russia Today и Скабеевой. Это по сути пропащие люди. Зачем такому региону давать наилучшие самоуправленческие права в стране", - утверждает Дроздов.

Затем журналист назвал жителей региона "животными", поскольку они не имеют права на собственную позицию. Дроздов считает, что жители Донбасса "предали" Украину. По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно лишать украинского гражданства.

Ещё одна украинская журналистка Олеся Медведева заявила, что намерена подать в суд на Дроздова за оскорбление жителей целого региона.