По мнению российского президента, в том виновны государства, которые "извратили" резолюцию ООН.
Президент подчеркнул, что ситуация в Ливии - результат безответственной политики государств, извративших резолюцию ООН. Он сообщил, что в большим беспокойством наблюдается за происходящими там событиями.
Также Владимир Путин пожелал конфликтующим сторонам скорее прийти к согласию, чтобы восстановить мир и правопорядок в Ливии. Президент России пообещал помочь в этом процессе и отметил, что любое вмешательство со стороны других стран в дела Ливии недопустимо.
Фото: twitter. com
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