Путин озвучил причину конфликта в Ливии

По мнению российского президента, в том виновны государства, которые "извратили" резолюцию ООН.

Президент подчеркнул, что ситуация в Ливии - результат безответственной политики государств, извративших резолюцию ООН. Он сообщил, что в большим беспокойством наблюдается за происходящими там событиями.

Также Владимир Путин пожелал конфликтующим сторонам скорее прийти к согласию, чтобы восстановить мир и правопорядок в Ливии. Президент России пообещал помочь в этом процессе и отметил, что любое вмешательство со стороны других стран в дела Ливии недопустимо.

Фото: twitter. com

Читайте также:

США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране

Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек

Армия Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи