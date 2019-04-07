США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов приняло решение временно вывести свои войска из Ливии в связи с резким обострением ситуации в стране. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
"Контингент вооруженных сил США временно перебазирован из Ливии в ответ на ухудшение условий безопасности. Мы продолжим следить за обстановкой и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - отмечается в заявлении.
По словам главы командования Томаса Уалдхаузера, обстановка в Ливии остается крайне сложной и непредсказуемой.
Напомним, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о начале масштабного наступления на Триполи для свержения "террористического" правительства национального согласия. Генеральный секретарь ООН призвал воздерживаться от военных столкновений, а также пообещал привлечь виновных в разжигании конфликта к ответственности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналисты издания "Сан" заявили о присутствии российских офицеров ГРУ, наемников и консультантов в Ливии.
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