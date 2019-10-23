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Источник Правда.Ру

Хасбулатов поддержал слова Горбачева об "общей победе" в развале СССР

Мир print

Экс-председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов прокомментировал слова бывшего президента СССР Михаила Горбачева об "общей победе" в холодной войне. Недавно Горбачев дал интервью немецкой газете Welt am Sonntag, в котором утверждал, что падение СССР, а также завершение холодной войны было "общей победой".

Хасбулатов при Горбачеве занимал должность заместителя председателя Верховного совета РСФСР. Он поддержал слова бывшего президента СССР и отметил, что вплоть до подписания Беловежских соглашений западные страны воспринимали окончание холодной войны как общемировую победу.

"Победа реально была общей. Запад тогда даже не ожидал, что СССР может разрушиться. Да, был упор на ослабление страны со стороны Запада, однако такого исхода никто не ожидал. Уже потом западные страны начали приписывать себе липовые победы. Якобы им удалось ликвидировать такого мощного политического и экономического противника, как СССР", - пояснил Руслан Хасбулатов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что, по мнению Михаила Горбачева, в современном мире идет холодная война.

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Темы ссср welt am sonntag общая победа холодная война михаил горбачев руслан хасбулатов
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