В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

Риск начала ядерной войны между государствами постоянно растет.

Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказала заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения.

На данный момент в мире царит беспорядок из-за отсутствия доверия между странами, у которых есть ядерное оружие, и на основании этого они все чаще бряцают им вместо того, чтобы договариваться, считает замгенсека ООН.

"Всем известные часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация станет критической", — заявила Накамицу.

По ее словам, причина в том, что режим контроля над вооружениями продолжает ослабевать, а геополитическая обстановка — усложняться. "Простого биполярного мира больше нет. Мир стал более сложным и многополярным", — говорит политик.

Другим фактором может стать непредсказуемое развитие науки и новых технологий. По мнению заместителя генерального секретаря ООН, невозможно представать последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, применения оружия с использованием искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.

Читайте также: 91,5 млн жертв: ученые смоделировали последствия ядерной войны

МИД России заявил о потенциальном риске возникновения ядерной войны

Фото: mgimo.ru